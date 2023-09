“Dia muito feliz”. A festa de aniversário de Isabela Valadeiro

Isabela Valadeiro celebrou o seu aniversário na sexta-feira, dia 1 de setembro. Já no sábado, 2, foi dia de comemorar, com direito a festa.

Isabela Valadeiro completou 27 anos na sexta-feira, 1 de setembro, e recorreu às redes sociais para assinalar a data. “Bem-vindos, 27”, escreveu na legenda da publicação, na qual surge na infância com cara sorridente.

Já no sábado, 2, foi dia de comemorar. No Instagram, partilhou com os seguidores algumas fotografias da sua festa de anos.

A celebração foi num local do Alentejo, onde a atriz esteve rodeada de amigos e do namorado, Carlos Ferra. Um bolo de aniversário e tábuas de comida também não faltaram.

“Dia muito feliz e com muito amor, num sítio muito especial, no Alentejo claro, onde quem recebe sabe realmente receber!”, começou por escrever.

“Obrigada a vocês por todo o carinho e por estarem desse lado! Sigo viagem com mais um ano, este vai ser maravilhoso!”, agradeceu.