“Dia um: Tanzânia”. A lua-de-mel de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira subiram ao altar no último sábado, dia 9. Agora, encontram-se na Tanzânia a desfrutar da lua-de-mel.

No passado sábado, dia 9 de setembro, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira subiram ao altar e trocaram alianças. A celebração aconteceu numa quinta do Redondo, no distrito de Évora, Alentejo, e fizeram a festa perante centenas de familiares e amigos.

Após o casamento, vem a lua-de-mel. O casal escolheu a Tanzânia, país situado na África Ocidental, para desfrutar dos primeiros momentos como marido e mulher. Nas redes sociais, ambos já partilharam aquele que foi o seu primeiro dia no local.

Nas imagens, pode ver-se que o ator e a “designer” embarcaram num safari, no qual puderam ver diversos animais no seu habitat natural. Com roupas aventureiras e num jipe, Rita e Tiago passearam pelo Parque Nacional de Tarangire, um espaço protegido da Tanzânia.

De relembrar que o casal, agora recém-casado, já tem uma filha em comum, Camila, que completou dois anos esta semana.