Diana Bouça-Nova anuncia gravidez: “A mamã tem um bebé na barriga”

A família de Diana Bouça-Nova está prestes a aumentar. A jornalista anunciou que está grávida do segundo filho nas redes sociais.

A influenciadora digital está a preparar-se para mais uma experiência na maternidade. A novidade foi anunciada pela profissional da RTP, que partilhou no Instagram uma fotografia do filho, Francisco, de quatro anos, com uma imagem de uma ecografia na mão.

“A minha mamã tem um bebé na barriga”, pode ler-se na publicação.

Tânia Ribas de Oliveira, Catarina Gouveia, Débora Monteiro, Inês Folque, Luísa Barbosa e Diana Pereira foram algumas das figuras públicas que deram os parabéns à jornalista pela nova fase.

O bebé será o segundo filho em comum de Diana Bouça-Nova e do marido, Francisco Coelho Lima. Francisco, de quatro anos, é o primeiro filho do casal.