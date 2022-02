Diana Chaves alvo de críticas. E apresentadora não fica calada

Diana Chaves foi alvo de críticas depois de ter publicado uma fotografia do noivo, César Peixoto, e do seu pai. A apresentadora não ficou calada e respondeu.

A comunicadora, que apresenta o programa “Casa Feliz” (SIC), aproveitou o sábado para descansar em família. No perfil de Instagram, Diana Chaves partilhou um momento em que surge o companheiro e o seu progenitor.

Na fotografia, os dois aparecem distantes, mas sentados no mesmo sofá. Porém, existiu um internauta que comentou: “A distância mata mais que o vírus”. Ao que a apresentadora ripostou: “Não no caso do meu pai, que é de alto risco”.

Quando questionada na secção de comentários pela máscara de César Peixoto, que aparece sem qualquer proteção, a profissional do terceiro canal fez questão de esclarecer que o treinador de futebol manteve sempre a distância.

Face ao comentário de uma seguidora que criticou estarem a ser tão rígidos com Diana Chaves por causa de uma foto, a apresentadora afirmou: “Há sempre quem olhe para tudo à procura de falhas… Mas aqui só há amor mesmo e muito!”

