Diana Chaves celebra aniversário do pai à distância

Diana Chaves assinalou publicamente, esta quarta-feira, o aniversário do seu pai. No entanto, devido à quarentena em casa, a apresentadora não conseguiu celebrar a data em família.

A também atriz da SIC fez questão de celebrar, no perfil de Instagram, o dia em que o progenitor completou mais um ano. Isto porque, devido à Covid-19, Diana Chaves não pôde estar presente, “nem dar-lhe beijinhos”.

“O meu paizinho querido faz anos hoje! Não podemos fazer-lhe uma festa, nem dar-lhe beijinhos. Mas vamos continuar a deixar-lhe as compras à porta e a ligar-lhe todos os dias, até que tudo volte à normalidade”, explicou.

https://www.instagram.com/p/B-b8BKwhq97/

Entre as diversas mensagens de internautas que surgiram na caixa de comentários da publicação, destaque para as palavras do apresentador e amigo da comunicadora Marco Horácio.

“Gosto muito do teu pai e nutro uma admiração imensa por ele! Parabéns e um forte abraço. Cuidem-se, Dianinha!” escreveu o humorista.

LEIA TAMBÉM: