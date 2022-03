Diana Chaves revela que César Peixoto já saiu do isolamento

Diana Chaves revelou que o noivo, César Peixoto, já teve alta após ter estado infetado com covid-19.

Durante a transmissão desta sexta-feira do programa “Casa Feliz” (SIC), a apresentadora do formato atualizou a situação do companheiro. “Já teve alta, já voltou ao mundo, está tudo bem”, afirmou.

O noivo de Diana Chaves testou positivo ao novo coronavirus depois de se ter mudado para o Norte para treinar a equipa de futebol do Moreirense, que milita no primeira escalão português.

Na altura, a comunicadora da SIC não ficou em isolamento porque quando se despediu de César Peixoto este tinha feito testes à covid-19. “Quando ele foi, fez dois testes que deram negativo. Nós não estivemos em contacto”, contou.

O casal tem uma filha em comum, Pilar. Já Rodrigo é fruto da relação anterior entre César Peixoto e Isabel Figueira.