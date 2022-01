Diana Chaves e César Peixoto aventuram-se de bicicleta no mato

Diana Chaves e César Peixoto começaram a semana a andar de bicicleta de manhã no meio do mato. O casal registou o momento nas redes sociais para mais tarde recordar.

A apresentadora arrancou a manhã de segunda-feira com um passeio ao lado do seu companheiro. Os dois têm estado, desde o fim de semana, no meio da natureza com a irmã da comunicadora.

No perfil de Instagram, entre as diversas fotografias que publicou da diversão em família, a profissional da SIC mostrou-se num passeio a dois com o treinador de futebol. “Bom dia!” pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/CBc7MCPhNF5/

A última vez que o público pôde ver Diana Chaves no pequeno ecrã foi na condução da segunda temporada da experiência social “Casados à Primeira Vista”, transmitido pela SIC.

