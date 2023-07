Diana Chaves comemora o aniversário e recebe bilhete da família

A apresentadora Diana Chaves completa 42 anos esta terça-feira e recebe presente do marido, filha e enteado.

Esta terça-feira, dia 11 de julho, Diana Chaves recebe um título especial. O de aniversariante. A apresentadora celebra hoje 42 anos de vida.

Durante o programa “Casa Feliz”, da SIC, do qual é a apresentadora, Diana foi presenteada com diversas surpresas. Além de um vídeo com os seus melhores momentos no programa, recebeu um ramo de flores de toda a equipa e outro enviado pelo marido, César Peixoto, pela filha e pelo enteado.

“Eu venho representar a família, fui a Linda-a-Velha, o César, a Pilar e o Rodrigo mandaram-me isto, tens aqui um cartãozinho”, disseram à apresentadora ao entregar o ramo de flores da família.

Emocionada e cheia de amor com o ramo de túlipas brancas, as suas flores favoritas, Diana leu o bilhete que recebeu: “Parabéns, amamos-te muito. César, Pilar e Rodrigo”. Face à mensagem de carinho, respondeu: “Eu também vos amo muito, muito. Muito obrigada”.

A página oficial do terceiro canal também já deixou os seus desejos de um feliz aniversário à sua apresentadora. “Parabéns, Diana Chaves! A família SIC deseja-lhe um feliz aniversário”, lê-se.

Além do formato das manhãs da SIC que apresenta, Diana Chaves também está na frente do “Salve-se Quem Puder”, com Marco Horácio.

Diana Chaves é mãe de Pilar, de 11 anos, fruto do relacionamento atual com César Peixoto. Contudo, ainda tem um enteado, Rodrigo.