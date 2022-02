Diana Chaves declara-se a César Peixoto: “Homem bom, honesto e de coração puro”

Diana Chaves deixou-se invadir pelo espírito do Dia dos Namorados e recorreu às redes sociais para se declarar a César Peixoto.

A atriz e apresentadora, de 40 anos, partilhou uma imagem junto do companheiro, da filha, Pilar, e do enteado, Rodrigo, e escreveu algumas palavras de afeto para com o treinador do Paços de Ferreira. “Aqui estão alguns dos meus amores”, começou por referir.

“Gostava de vos apresentar o César, porque são poucos os que realmente o conhecem…

E porquê isto agora? Não é porque daqui a pouco é Dia dos Namorados, mas sim porque tenho muito orgulho no meu amor. Tenho orgulho todos os dias. E, quem o conhece, sabe exatamente porquê”, disse.

“É o melhor pai do mundo (estes dois pequenotes que aqui estão têm uma paixão gigante por ele). É um homem bom, honesto de coração puro, como há poucos. Amigo, filho, genro, irmão, tio, padrinho como todos deveriam ter. Corajoso, trabalhador e leal.

Tantas vezes me perguntam o segredo da minha felicidade… não há segredo. Sou imensamente feliz porque tenho uma família saudável e cheia de amor. Desejo-vos muitos ‘Cesares’. Amo-te muito meu amor”, rematou.