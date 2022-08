Diana Chaves desabafa sobre susto que apanhou com a filha: “Estava roxa”

Diana Chaves desabafou, esta terça-feira, 2 de agosto, sobre o susto que viveu quando a filha recém-nascida se engasgou com a saliva no hospital.

A atriz estava à conversa com o médico Almeida Nunes sobre as formas de agir quando o bebé se engasga, segurando na cabeça do bebé e batendo nas costas. Durante a conversa, a artista lembrou um episódio que aconteceu no primeiro dia da filha Pilar na maternidade.

“Isso aconteceu-me na maternidade, no primeiro dia da Pilar”, começou por contar.

“A Pilar estava no berço, de repente a minha irmã, que é médica, pega nela faz isso. E eu achei: ‘A minha irmã passou-se, está a bater na criança’. Ela tinha-se engasgado com a saliva e já estava roxa”, disse.

Pilar é a única filha de Diana Chaves e César Peixoto. Contudo, o treinador de futebol também é pai de Rodrigo, fruto do antigo relacionamento com Isabel Figueira.