Diana Chaves e João Baião emocionam-se ao lembrar convidada que morreu

Diana Chaves e João Baião emocionaram-se, esta segunda-feira, 13 de fevereiro, em direto, no programa “Casa Feliz” (SIC) ao lembrar uma convidada que morreu.

A apresentadora e o colega de ecrã não aguentaram a emoção, durante o formato desta manhã, numa conversa com a família da convidada que perdeu a vida, vítima de cancro nos ossos.

“Aqui, diariamente, conhecemos histórias de vida que nos marcam e a princesa Marta ficou marcada para sempre nos nossos corações”, disse Diana Chaves.

No matutino, a mãe da menina de 14 anos lembrou o momento em que esteve com a filha no hospital. “Deixou o pai ir embora e quando estávamos as duas sozinhas no quarto ela disse: ‘mãe, estou cansada’. E eu disse: ‘eu sei, filha, por favor, descansa’”.