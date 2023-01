Diana Chaves e João Baião lembram elogios de Maria João Abreu a Isabela Valadeiro

Diana Chaves e João Baião lembraram, esta sexta-feira, 13 de janeiro, os elogios que Maria João Abreu teceu sobre Isabela Valadeiro.

A dupla de apresentadores do programa “Casa Feliz” recebeu no matutino Isabela Valadeiro. Durante a conversa, os dois recordaram as palavras que Maria João Abreu disse sobre a intérprete da SIC.

“Ainda me lembro, no início das gravações dos ‘Patrões Fora’ a nossa querida Maria João Abreu dizia sempre ‘aquela miúda é maravilhosa e é uma atriz incrível’”, contou João Baião, em direto.

Diana Chaves também partilhou uma memória de Maria João Abreu sobre Isabela Valadeiro: “Havia uma coisa que a Maria João dizia e que eu também nunca mais me esqueci. Ela olhava assim para ela e dizia ‘tu és a mulher mais linda do mundo’”.