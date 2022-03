Diana Chaves lembra parto da filha, Pilar: “Não custou nada, adorei”

Diana Chaves lembrou, esta quinta-feira, de manhã, 9 de setembro, o parto da filha, Pilar, no dia em que se assinala o Dia da Grávida.

A apresentadora do programa da SIC “Casa Feliz” estava à conversa com João Baião quando recordou o nascimento da filha. A comunicadora revelou que as pessoas não acreditam quando diz que adorou o parto.

“Não custou nada, adorei”, começou por admitir, depois de partilhar que o parto decorreu de forma natural.

“Quando conto isto as pessoas dizem: ‘Tens a certeza?’. E eu: ‘Absoluta’. Levei epidural, não me custou nada, adorei, estava lá a família toda, na altura ainda se podia”, acrescentou.

“É um amor que não se explica e depois é engraçado que principalmente na primeira gravidez… toda a gente pergunta:’É um amor tão grande?’. Eu dizia: ‘Mais ou menos, é mas ainda não sei bem’. Depois quando nascem é todos os dias um bocadinho mais”, rematou.

Pilar é filha de Diana Chaves e César Peixoto. Por sua vez, o ex-jogador de futebol e atual treinador é pai de Rodrigo, que nasceu durante o relacionamento terminado com Isabel Figueira.