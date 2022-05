Diana Chaves partilha foto ao lado de César Peixoto: “Amo-te”

Diana Chaves partilhou, esta sexta-feira, 13 de maio, uma fotografia ao lado de César Peixoto para assinalar o aniversário do companheiro.

A apresentadora do programa “Casa Feliz”, da SIC, publicou, no perfil da rede social Instagram, uma imagem em que surge divertida ao lado do seu mais-que-tudo e da sua filha, Pilar.

“42 e um dia! Amo-te”, escreveu a comunicadora sobre as comemorações do aniversário de César Peixoto, que aconteceu esta quinta-feira, 12 de maio.

Os dois mantêm uma relação desde 2009 e têm em comum a filha, Pilar. Por sua vez, o antigo jogador de futebol também é pai do filho mais velho, Rodrigo, fruto do antigo relacionamento com Isabel Figueira, com quem foi casado entre 2005 e 2007.

Em março, a profissional da SIC foi surpreendida com uma surpresa do companheiro e acabou por ficar em lágrimas durante a emissão do programa “Casa Feliz”.”Vi logo que eram do César por causa das tulipas brancas”, disse.