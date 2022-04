Diana Chaves partilha imagem amorosa junto a César Peixoto

Diana Chaves derreteu o coração dos seus seguidores quando, este sábado, 8 de janeiro, partilhou um momento apaixonado com César Peixoto.

A atriz e apresentadora publicou um retrato, a preto e branco, onde surge muito cúmplice ao lado do companheiro. Na legenda optou por apenas colocar um emoji com corações.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que se renderam ao beijo do casal e que escreveram palavras de admiração e ternura.

Recorde-se que Diana Chaves tem falhado as emissões de “Casa Feliz”, na SIC, por estar em isolamento após o treinador do Paços de Ferreira ter testado positivo à Covid-19.

No entanto, a comunicadora apaziguou os fãs e deixou uma mensagem em direto no matutino. “Bom dia. Eu estou bem, eu e a Pilarzinha estamos negativas, por enquanto, o César está óptimo porque não tem sintomas, felizmente, por isso está ali a dar treino no quarto”, explicou.