Diana Chaves rendida a momento entre César Peixoto e filha

Diana Chaves demonstrou estar rendida a um momento entre César Peixoto e a filha, Pilar. A apresentadora partilhou o episódio com os fãs.

A comunicadora, de 40 anos, deparou-se com o seu companheiro a ajudar a filha Pilar numa tarefa. No seu perfil de Instagram, Diana Chaves fez questão de eternizar o momento.

“Meus amores”, escreveu, rendida.

“Que amores”, “Que lindo o amor de pai e filha”, “Lindos! Pai e a sua princesa”, “Amores para sempre” e “Sejam sempre, mas sempre, uma família unida” foram alguns dos comentários deixados pelos internautas no “post”.

Pilar é a única filha do casal. No entanto, César Peixoto também é pai de Rodrigo, que nasceu durante a relação amorosa terminada com Isabel Figueira.

Diana Chaves homenageou, em novembro, a mãe com a criação da linha de jóias “My Lucky Star”, em parceria com a Anjewels. Lembre-se que a apresentadora perdeu a mãe quando tinha 11 anos, devido a um cancro.