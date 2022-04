Diana Chaves renova contrato com a SIC até 2022: “Sinto-me em casa”

A SIC e Diana Chaves acordaram a renovação de contrato da apresentadora e atriz por mais dois anos e meio. A intérprete está no terceiro canal há 12 anos.

Diana Chaves vai manter-se em 2021 como co-apresentadora do programa “Casa Feliz”, nas manhãs, ao lado de João Baião, revela a SIC em comunicado.

“A Diana tem um conjunto de qualidades profissionais e humanas que estão em sintonia com os valores que queremos ter na SIC. O seu sentido de compromisso para com a estação e todos os seus colegas, a sua qualidade profissional em diferentes registos e a sua honestidade e empatia natural para comunicar e chegar ao coração do público, fazem desta renovação o passo mais natural a dar”, diz Daniel Oliveira, diretor geral de entretenimento da SIC.

“Sinto-me em casa na SIC. Estou muito feliz com as oportunidades que tenho tido recentemente e de poder pertencer a uma equipa que é como se fosse família e a uma Televisão que acredita em mim e me dá condições e confiança para fazer o melhor trabalho possível para quem nos vê”.

Diana Chaves tem 39 anos e na SIC, entre outros projetos, protagonizou a novela vencedora do Emmy “Laços de Sangue” e apresentou programas como “Salve-se Quem Puder” e “Casados à Primeira Vista”. Desde julho de 2020 apresenta, com João Baião, o “Casa Feliz”.