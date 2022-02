Diana Chaves revela que está a ser tratada pelo companheiro

Diana Chaves revelou, esta quarta-feira, 20 de janeiro, que está fechada no seu quarto, depois de ter contraído covid-19. Em isolamento, a apresentadora tem sido tratada pelo companheiro, César Peixoto.

A comunicadora, de 39 anos, do programa “Casa Feliz” fez um balanço do confinamento em casa. No perfil de Instagram, a profissional da SIC afirmou que tem sido “muito bem” tratada pelo “mais-que-tudo”, o treinador de futebol César Peixoto.

“Obrigada a todos pelas simpáticas mensagens e preocupação”, começou por agradecer Diana Chaves.

“Sinto-me bem e estou a ser, como sempre, muito bem tratadinha pelo meu amor. PS: a foto é antiga porque estou fechadinha no meu quarto”, acrescentou.

A apresentadora ficou infetada após o colega do formato das manhãs da SIC João Baião ter testado positivo. O programa foi assumido durante este período pela dupla Cláudia Vieira e João Paulo Sousa.