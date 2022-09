Diana Lopes do “BB” lutou contra linfoma de Hodgkin quando era mais nova

Diana Lopes, que entrou no programa “Big Brother 2022” (TVI), lutou contra a doença de Hodgkin quando era mais nova. A concorrente foi diagnosticada aos 13 anos.

A concorrente do “reality show” começou por ter problemas quando tinha 11 anos. No entanto, foi quando completou 13 anos que a participante acabou por ser diagnosticada com o cancro do sistema linfático.

“Ela foi transferida para o hospital com uma carta fechada e é lá que lhe dizem que ela tem um cancro, um linfoma de Hodgkin”, contou um familiar da concorrente à revista “TV Mais”.

Diana Lopes foi transferida para o IPO de Lisboa para fazer exames. “O diagnóstico ainda foi pior, explicaram-lhe que era um cancro em fase terminal e que teria apenas um mês de vida”, acrescentou, referindo que “foi um misto de emoções muito grande”.

A participante, de 28 anos, conseguiu vencer a luta e, segundo a familiar citada pela revista, “passou a viver um dia de cada vez, sempre com o receio de que tudo acabasse de repente”.

A nova edição do “reality show” estreou-se na TVI no domingo, a 11 de setembro. Desta vez entraram no formato anónimos e caras conhecidas como Miro Vemba, Rúben da Cruz, Rúben e Tatiana Boa-Nova, entre outros.