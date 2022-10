Diana Lopes para Miro Vemba do “Big Brother”: “Cada vez mais desejosa de ti”

Diana Lopes e Miro Vemba fizeram subir a temperatura dentro da “casa mais vigiada do país”. A concorrente confessou não resistir ao colega do “Big Brother 2022”, da TVI.

A jovem e o irmão do humorista Gilmário Vemba têm mantido uma amizade dentro do jogo. Durante um momento no quarto, Diana foi atirada para cima da cama por Miro Vemba.

“É hoje”, atirou, em jeito de brincadeira, o concorrente. “Miro, para. Estamos em horário nobre!”, respondeu Diana Lopes.

De seguida, a participante do “reality show” confessou: “Cada vez me deixas mais desejosa de ti”.