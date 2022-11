Diana Lucas faz desabafo sobre doença autoimune

A cantora Diana Lucas encontra-se a travar uma batalha contra uma doença autoimune e nas redes sociais fez um desabafo sobre o assunto.

A intérprete e a voz de “Desculpa Lá” revelou ainda que foi diagnosticada com a doença de graves.

“Uma autoimune (doença de graves) cheia de altos e baixos, os últimos anos de um estado emocional que tem sido uma verdadeira montanha russa, eu mudei e com o meu interior também o meu corpo, esse está como nunca o vi e não gosto”, começou por escrever.

“Não me sinto eu, apesar da vontade, a força não abona a meu favor… Quem está perto sabe que não lido bem com este estado e se vêm com a história do ser feliz como somos, pois eu não sinto que sou esta pessoa assim, por isso não aceito, mas sei que tenho de ser eu a ajudar-me, tem de ser, tenho de ser…”

“Esta foto é para dizer que apesar disto tudo, ontem senti-me bonita. Beijo e obrigada aos que me aturam”, rematou.