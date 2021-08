Diana Lucas sobre o acidente de Ivo Lucas: “Às vezes passamos por fases que não são tão fáceis”

Diana Lucas, a irmã de Ivo Lucas, falou pela primeira vez sobre o acidente que ator sofreu e que vitimou Sara Carreira.

A cantora esteve, esta quarta-feira, 20 de janeiro, no programa “Dois às 10”, da TVI, para interpretar o tema “Vou Lá Estar”, que lançou recentemente.

No entanto, depois de, durante a entrevista a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, ter explicado que sofre de ansiedade, recordou como lidou com o trágico acidente do passado dia 5 de dezembro.

“A vida tem-me ensinado por variadas situações, às vezes passamos por fases que não são tão fáceis, e foi isso que me levou a lidar muito mal com a ansiedade e o pânico”, afirmou.

Recorde-se que Ivo Lucas e Sara Carreira estiveram envolvidos num trágico acidente, que resultou na morte da filha de Tony Carreira.