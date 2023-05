Diana Nicolau conta como é um “dia bom”: “Começo num sítio e acabo noutro”

A atriz Diana Nicolau partilhou com os seguidores nas redes sociais como é “um dia bom”. A artista multiplica-se em tarefas.

“No outro dia perguntaram-me (ou ninguém perguntou mas para efeitos de coiso faz de conta) como era um dia bom para mim. E eu disse que é um daqueles em que começo a trabalhar de manhã num sítio, passo por muitos outros pelo caminho, e acabo noutro”, começou por contar Diana Nicolau nas redes sociais.

“Sempre com pessoas diferentes e a correr de um lado paro outro. (Sim queixo-me mas prefiro estes aos dias em que não faço nada de jeito!). Hoje foi assim, acordei as 6h por derivado de motivos coiso, fui para estúdio gravar os ‘Queridos Papás’, depois rumei (xi que bafio que tem esta expressão!) à RTP para falar sobre bichos e ter arrepios a ver aranhas, e terminei no Estádio da Luz a gritar aos adeptos”.

“Portanto, quando me perguntam se sou do Benfica, eu sou é destes dias assim. Carregados! E só não digo que ainda tive de encaixar uma depilação aí pelo meio a correr porque coiso. Agora, licença para eu ir tratar do meu jantar que amanhã estou de pé outra vez às 6h pra mais um destes assim”.

“Eu digo que gosto, mas cinco dias seguidos disto e eu deixo de funcionar, portanto reformulo o que disse. Gosto, mas também gosto de fazer nenhum de vez em quando. Portanto, se calhar fica sem efeito este post. Mas agora já está escrito, também dá uma preguiça apagar, né?. Fui”, brincou Diana Nicolau.