Diana Nicolau enfrenta desafio e vai subir aos Himalaias

Após ter estreado o seu monólogo, Diana Nicolau tem outro desafio pela frente: subir uma montanha.

Diana Nicolau estreou o seu monólogo este mês e, segundo a atriz, foi um desafio. Não satisfeita, a celebridade meteu-se em outro compromisso: subir uma montanha.

“A última vez que fiz isto foi há dois anos. Estava em baixo e decidi ir lá para cima. Nessa altura, foi até ao cimo do Pico. Agora, é uma montanha um bocadinho maior. Quanto mais baixo se está, mais alto se quer subir”, começou por escrever.

“Quando marquei esta viagem – e decidi que ia lá para cima desse por onde desse – achei que era melhor não esperar para ver se agora estaria em baixo ou não. Há quem diga que é fuga, ou prova de superação, ou loucura. O que eu sei é que me custa estar quieta, que já estava com saudades de viajar sozinha e de subir montanhas. E o mais provável é que algures lá pelos Himalaias, me caia a ficha e eu perceba o que é. Ou não”, continuou, revelando a montanha que vai subir.

“Daqui a uns dias junto-me ao grupo liderado por um guia que tem aturado as minhas dúvidas de última hora – eu juro que nunca sou assim – mas desta vez nem visto nem mala feita tinha há umas horas. Ainda seguindo a premissa do desconforto, é para lá que eu vou”, disse.

A atriz já se encontra a caminho do continente asiático, onde se encontra o seu destino final.