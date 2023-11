Diana Nicolau está há um mês no Sri Lanka: “A aproximar-se dos melhores destinos de sempre”

Após subir aos Himalaias, Diana Nicolau parou no Sri Lanka. Já há um mês no país, a atriz contou sobre a sua estadia.

Diana Nicolau subiu aos Himalaias. Após a grande aventura que enfrentou, a atriz rumou em direção ao Sri Lanka, local onde está já há mais de um mês. Nas redes sociais, perto da data de regressar a Portugal, Diana fez um “apanhado” do tempo que lá esteve.

“Recebi um alerta no meu e-mail a avisar-me para fazer o check in para viajar amanhã de regresso a Portugal. Nunca me deu tanto gozo ignorar um aviso”, começou por escrever.

“Se alguma vez me dissessem que vinha para o Sri Lanka, alugava uma scooter no meio da rua, e me aventurava a descobrir caminhos novos sem GPS, me metia a fazer um surf camp com aulas de surf teóricas e práticas, de manhã e à tarde, yoga as 7 horas da manhã, dizia para me internarem”, brincou.

“Cheguei há um mês e dois dias e se há dias em que me parece que estou fora há uma eternidade, há outros em que parece que foi ontem que cheguei. Só vos digo, o Sri Lanka está a aproximar-se do meu ranking de melhores destinos de sempre. A continuar assim vai destronar a Colômbia e a Sardenha”, concluiu.