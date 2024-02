Diana Nicolau prepara festa para vizinha que completa 100 anos

A atriz Diana Nicolau preparou uma festa para uma vizinha muito especial, que está a comemorar 100 anos neste fim de semana.

Surpresa. Diana Nicolau decidiu retribuir a amizade da vizinha da frente e preparou os enfeites para um aniversário muito especial: 100 anos.

“A D. Elisete é a nossa vizinha da frente e, sem saber, ensina-me muitas coisas. Nunca teve filhos e vive sozinha num terceiro andar sem elevador. Todos os dias bebe o seu copo de vinho ao almoço, e a sua ginjinha ao jantar. A sua casa é um entra e sai de gente: ‘os meus amigos são todos mais novos que eu, pois então já viu a minha idade?’ Ensina-me que é a alegria de viver, os planos para o futuro e os amigos que nos mantêm vivos”, começou por escrever no perfil de Instagram.

Diz muitas vezes: ‘Não devemos viver de acordo com o que já não temos, nem a lamentar as suas limitações, viva com o que ainda tem e mais nada’. E é isso mesmo! Isso, e os planos que tem sempre para o futuro. Deixa-me histórias a meio e diz-me ‘…venha cá amanhã que eu termino’”.

“E estou convencida que é isso que a fez viver até aos 100. Ter sempre algo para fazer amanhã, e alguém com quem estar. E estou desconfiada que não ter filhos também lhe deu menos cabo da cabeça. Hoje celebra-se a vida. Agora estou com um dilema… O que é que se oferece a alguém que completa 100 anos?”, rematou Diana Nicolau.