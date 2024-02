Diana Nicolau recorda viagem pela Ásia: “Que sorte a minha”

Regressou há um mês da Ásia, onde teve oportunidade de viver experiências únicas, e, nas redes sociais, Diana Nicolau fez um balanço sobre a viagem.

Recentemente chegada de uma viagem pela Ásia, Diana Nicolau fez um balanço e recordou algumas das experiências vividas.

“Voltei há um mês e parece que tudo isto já ficou para trás há séculos”, começou por referir, na legenda de uma publicação nas redes sociais.

“Tenho saudades de me sentar em mini banquinhos de plástico no meio da rua a comer escape e comidas estranhamente boas, de levar com chuva e vento, de apanhar comboios errados, transportes intermináveis, fazer amigos improváveis, ver o pôr do sol da rocha e voltar descalça para uma casa que não é minha, negociar durante cinco minutos para baixar cinco cêntimos, brindar a coisas parvas como o nevoeiro e à sanguessuga que fintei, e até a uma carreira como atleta de remo que ficou para trás”, continuou.

“Escrevo isto da mesa de jantar barra secretária enquanto pago contas e ouço o apito da máquina de lavar que me lembra que a vida agora é aqui. Mas as histórias e memórias já ninguém mas tira. Que sorte a minha”, concluiu.