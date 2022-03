Diana Nicolau submete-se a cirurgia intraocular: “Esperei anos”

Diana Nicolau revelou, esta segunda-feira, 13 de dezembro, que vai ser submetida a uma cirurgia intraocular e desabafou com os seus fãs.

A atriz, de 34 anos, recorreu ao Instagram para explicar que vai ser operada, lembrando as dificuldades que já enfrentou devido ao seu problema de visão. “Hoje é um dia importante”, começou por escrever.

“Quando tinha dois anos a minha mãe deu comigo à frente da televisão a piscar muito os olhos enquanto via os desenhos animados. Desde essa altura que uso óculos. Numa altura em que os óculos não eram tão giros e tão fofos como os das crianças de hoje”, recordou.

“Os óculos safaram-me de ir à baliza em algumas aulas de educação física, mas também me punham sempre na fila da frente das salas de aula. Às vezes eram um escudo, outras um obstáculo. Fui a cegueta, a toupeira, a caixa de óculos e a ‘Mr. Magoo’. Nunca gostei de os usar e assim que pude troquei-os por lentes de contacto. Quando brincava aos teatros, tinha por hábito tirar os óculos porque sem eles me sentia mais eu. Mas depois não via um boi – provavelmente nesta foto nem o papel à frente via”, confessou.

“Para quem percebe do assunto: esta toupeira tem dez dioptrias… DEZ!!! – e hoje é o dia em que deixo os óculos, as lentes de contacto e o medo de ter de acordar a meio da noite por algum desastre e não encontrar os óculos”, disse.

A intérprete aproveitou para explicar que tipo de operação vai realizar: “Como a minha graduação é tão alta e a minha córnea tão fina, a cirurgia a laser não ia resolver nada. Esperei muitos anos até encontrar um médico que me passasse a confiança necessária para fazer a cirurgia intraocular. Nem quero pensar muito que me vão abrir o globo ocular e enfiar uma lente lá dentro. Um ‘saravá’ à anestesia geral que me vai pôr ‘knock out’ e quando acordar não espero menos do que um episódio de ‘David after Dentist’. Confesso que vou sentir saudades de fazer este truque da mosca no final da noite”.

Diana Nicolau terminou o desabafo, em jeito de brincadeira, com uma curiosidade. “Agora uma trívia cultural que não venho só aqui falar de mim tá bem? Sabiam que a técnica impressionista do Monet, do Degas e do Renoir chamava-se nem mais nem menos que… miopia! Sempre achei que podia vir a ser uma grande artista míope e no outro dia tentei pintar sem óculos o que via em cima da mesa. Retiro o que disse há duas frases”, rematou.