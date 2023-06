Diana Nicolau tem novo “look”: “Adeus ‘Rita’ da novela”

A atriz Diana Nicolau despediu-se das gravações de “Queridos Papás” e da sua personagem, “Rita”, com um novo “look”.

Tal como José Fidalgo e Tiago Teotónio Pereira, a atriz Diana Nicolau decidiu mudar de visual depois de terminadas as gravações da novela da noite da TVI “Queridos Papás”.

“Ontem cheguei ao pé do Vasco, mostrei-lhe umas quantas imagens e ele em menos de cinco minutos disse: ‘Já percebi o que é que queres. Vou começar e só abres os olhos no final quando eu disser’ Et boilá”, brincou Diana Nicolau no perfil de Instagram.

“Adeus, ‘Rita’ da novela. Olá férias”, concluiu Diana Nicolau.