Dina Guedes sobre traição no “Casados à Primeira Vista”: “Senti-me abandonada”

Dina Guedes falou, esta terça-feira, 26 de abril, pela primeira vez sobre a traição que sofreu no “Casados à Primeira Vista”, da SIC, por parte de Tiago Jaqueta.

A educadora foi emparelhada com o atleta e os dois foram de lua-de-mel para Cabo Verde. Durante a estadia, Dina Guedes acabou por ser traída pelo companheiro com uma mulher russa que estava na mesma unidade hoteleira.

No “Júlia”, a ex-concorrente começou por recordar o casamento, no início do programa, referindo que nem pareciam dois estranhos. “Nunca esperei este desfecho. Nunca mesmo”, admitiu.

Numa noite, o companheiro da bracarense conheceu uma amiga, com quem dizia ter apenas conversado. “Foi uma conversa na base do respeito? Não passou disso?” questionou Dina Guedes, na altura.

Tiago Jaqueta continuou a trocar mensagens com essa mulher e a educadora começou a achar estranho. Porém, o atleta negou sempre qualquer envolvimento amoroso com a nova amiga. “Só percebo que o Tiago se envolveu com ela posteriormente”, admitiu.

A determinada altura, Dina Guedes terá sido abandonada pelo companheiro durante a noite. “Entrei em pânico, porque fiquei sozinha. Não tem o mínimo de respeito por mim. Senti-me abandonada”, relatou.

Quando voltaram a Portugal, a educadora encontrou umas cuecas vermelhas na mala de Tiago Jaqueta, que alegou serem de uma antiga namorada. A bracarense falou com a mulher russa e confirmou que as cuecas eram dela.

“Ela foi-me dizendo que eles nunca foram só amigos. É assim que eu descubro a traição”, contou a Júlia Pinheiro.

Dina Guedes decidiu confrontar Tiago Jaqueta numa gala do programa. “Tinha sido tão exposta, tão humilhada. Se falasse em privado com o Tiago, ele ia desmentir tudo e o problema ia continuar a ser meu, os meus fantasmas, a minha bagagem”, disse.

Contudo, o agora ex-marido da bracarense acusou a educadora de o ter usado para ter sexo. “O Tiago tinha de me atacar por todos os lados, então atacou de forma muito baixa. Magoou muito. Eu não merecia ouvir aquilo”, assegurou.

O casal acabou por se divorciar e deixar o programa “Casados à Primeira Vista” (SIC). Dina Guedes garantiu, no final da conversa com a apresentadora, que não quer mais nada com o ex-marido. “Não tive um pedido de desculpa, que acho que era o mínimo que merecia”, concluiu.