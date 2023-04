Dino d’Santiago começa o dia no hospital com ataque de ansiedade

Dino d’Santiago partilhou com os seguidores que começou a véspera de feriado no hospital com um ataque de ansiedade.

Foi através das redes sociais que Dino d’Santiago partilhou o momento que viveu, na véspera de feriado, com os fãs: “Ontem às 6h da manhã comecei o meu dia no hospital, tomado por um ataque de ansiedade (inconsciente), um aperto no peito tão intenso, que mal conseguia respirar”, começou por explicar.

“O motivo era bem óbvio para mim, dada a responsabilidade do que estava para vir, aliado a tudo o que fui implodindo ao longo das últimas semanas”, continuou.

O cantor aproveitou a publicação para agradecer aos profissionais que o atenderam e à equipa: “Fui muito bem recebido pelas equipas de triagem, enfermagem e médica. Toda a minha team também se mobilizou para que estivesse em paz, pois o dia ainda seria longo e de muitas emoções. E não podiam estar mais certos! Comi uma Cachupa feita pela Cláudia Simões e para relaxar comecei a pintar na roupa que usaria dali a umas horas no palco”.

Nesse mesmo dia, o artista apresentou-se à noite no Seixal e deixou, também, uma referência aos fãs: “SEIXAL… não encontro palavras minhas para descrever tudo o que sinto neste momento. Farei das vossas as minhas palavras! Quem esteve no Parque da Quinta dos Franceses que partilhe comigo o que ontem vivemos ali!”, escreveu.