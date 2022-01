Diogo Amaral admitiu estar ansioso para adotar cão

View this post on Instagram

Hoje fui visitar o meu filho de quarto patas ao Hospital da SOS Animal. O Lobo está quase bom da pata e eu estou cheio de vontade de o levar para casa! Aproveito para te lembrar da campanha, Votos Felizes, eu estou a apoiar a SÓS animal. Vai a www.votosfelizes.pt e vota na SOS Animal, cada voto representa um donativo de 2€ e tu não pagas nada!!bora lá ajudar a SOS Animal!! Vota!! Feliz Natal ❤️ . . . . #votosfelizes #sosanimalportugal