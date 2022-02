Diogo Amaral assinala aniversário de Jessica Athayde

Diogo Amaral assinalou publicamente o aniversário da ex-namorada, a atriz Jessica Athayde, com uma dedicatória.

A intérprete da TVI completa, este sábado, 34 anos e, entre as inúmeras mensagens de parabéns recebidas no Instagram, destacou-se a dedicatória do ex-namorado.

“Parabéns Jessica”, escreveu Diogo Amaral na descrição de uma fotografia enternecedora, em que Jessica Athayde surge com o filho em comum, Oliver, ao colo.

Jessica Athayde também destacou a data na plataforma e revelou que, apesar de não ter o costume de festejar o aniversário, “este ano será diferente”.

“Vou rodear-me de amigos, pessoas que não vejo há muito tempo, pessoas de quem gosto e quero conhecer melhor, nada como dar oportunidade às amizades novas, comer bolo, dançar, e voltar para casa para abraçar o meu gordo que está incrivelmente fofo”, confidenciou na descrição da publicação.

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral anunciaram, em setembro, o término da relação, três meses após o nascimento do filho em comum.