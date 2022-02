Diogo Amaral assinala dez meses do filho mais novo com dedicatória

Diogo Amaral assinalou publicamente os dez meses do filho mais novo, Oliver, com recordações do parto.

Desde o nascimento do bebé, o ator tem partilhado vários momentos e esta quarta-feira não foi exceção. Oliver completou dez meses e, para celebrar a data, partilhou um vídeo inédito no Instagram.

“O Oli nasceu há dez meses. Nunca me vou esquecer do momento em que o ouvi chorar pela primeira vez”, escreveu Diogo Amaral na legenda do vídeo.

Oliver nasceu da ex-relação com a atriz e nova jurada do “Dança com as Estrelas” Jessica Athayde. O intérprete que integra o elenco de “Terra Brava” (SIC) é ainda pai de Mateus, de seis anos, da relação também terminada com a atriz Vera Kolodzig.

LEIA TAMBÉM: