Diogo Amaral celebra filme “Pôr do Sol”: “Um privilégio”

Diogo Amaral celebrou as gravações do filme “Pôr do Sol” com uma imagem do elenco na herdade que dá nome à trama original que a RTP1 transmitiu.

Depois da série na RTP1 e dos concertos ao vivo dos “Jesus Quisto”, segue-se o filme “Pôr do Sol” e um dos atores, Diogo Amaral, assinalou as gravações, em Santarém, nas redes sociais.

“Esta fotografia está cheia de coisas… Tem grávidas, tem cães, tem cavalos, tem pessoas vestidas de preto, e até tem o Diogo Infante (faz zoom e vais ver)”, brincou no perfil de Instagram.

“Esta fotografia tem também uma equipa de pessoas com quem fui muito feliz. Dia 3 de agosto vai estrear nos cinemas o trabalho que andei a fazer com eles. E é um privilégio tão grande fazer parte desta coisa bonita! Obrigado por tudo a todos”, rematou Diogo Amaral.