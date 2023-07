Diogo Amaral declara-se a Jessica Athayde: “A minha vida quase toda”

O ator Diogo Amaral recorreu às redes sociais para se declarar à companheira, e mãe do filho mais novo, Jessica Athayde. Os cibernautas já reagiram.

“A minha vida quase toda num barco de borracha”, escreveu o ator na legenda da publicação. Diogo Amaral recorreu às redes sociais para se declarar à companheira e ao filho, Oliver, de quatro anos.

Vários cibernautas já reagiram. “Oh que fofo”, “Que lindo, que sentimento lindo” e “Tão fixe” são alguns dos exemplos.

Recentemente, Jessica Athayde participou no podcast do Rui Unas, onde explicou o porquê de ter deixado de mostrar a cara do filho na Internet: “Eu queria proteger mais a privacidade dele, já que tanto eu como o Diogo somos tão públicos e, eventualmente, ele há de tomar a decisão dele se quer ou não [aparecer], quando for mais crescido”, referiu.

Recorde-se que, além de Oliver, Diogo Amaral é, também, pai do pequeno Mateus, fruto do relacionamento terminado com Vera Kolodzig.