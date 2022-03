Diogo Amaral desabafa sobre problema de saúde do filho

Diogo Amaral fez um desabafo, através das redes sociais, sobre o estado de saúde atual do filho mais velho, Mateus.

O ator partilhou, na conta de Instagram, uma fotografia em que surge com Mateus, de cinco anos, e falou sobre a “febre” e a “gripe” que apresenta.

“Fotão! Pai e filho (Mateus), numa varanda nos Estados Unidos, há 4 anos. Adoro esta fotografia. As cores, o pôr-do-sol, a varanda, as palmeiras, o mar, o facto de estar em viagem… O que não gosto nada é de saber que hoje o Mateus está com febre, com gripe!”, desabafou.

https://www.instagram.com/p/B8BdVgCA_ig/

Além de Mateus, da relação terminada entre Diogo Amaral com Vera Kolodzig.

O intérprete também é pai de Oliver, de sete meses, da relação terminada entre Jessica Athayde e Diogo Amaral. O ex-casal anunciou o término, em setembro, três meses após o nascimento do filho em comum