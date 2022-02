Diogo Amaral doente no primeiro dia de regresso ao trabalho

Diogo Amaral não começou o ano da melhor maneira possível. No dia de voltar às gravações da novela “Terra Brava” (SIC), o ator apareceu doente.

O intérprete da trama do terceiro canal regressou, esta quinta-feira, às gravações ao trabalho. No entanto, o primeiro dia ficou marcado pelo estado de saúde debilitado de Diogo Amaral, devido a uma gripe.

“Hoje foi dia de retomar as gravações com uma simpática gripe. Já em casa… o Lobo é o meu enfermeiro”, afirmou o ator na legenda de uma fotografia em que surge na cama acompanhado pelo cão no final do dia.

https://www.instagram.com/p/B61MnrtgYQL/

O intérprete adotou o cão que estava ao abrigo da associação SOS Animal. Esta decisão tomada em conjunto pelo Diogo Amaral e o filho mais velho, Mateus, de cinco anos, fruto da antiga relação com a atriz Vera Kolodzig.

O animal esteve internado de outubro a dezembro no hospital da associação, devido a ferimentos que sofreu numa pata após ter sido “pontapeado por um humano sem escrúpulos”.

Recorde-se que, além do pequeno Mateus, o ator também é pai de Oliver, de seis meses, que nasceu durante o ex-namoro com a colega de profissão Jessica Athayde.

LEIA TAMBÉM: