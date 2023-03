Diogo Amaral e a participação dos “Jesus Quisto” no Festival: “Cereja no topo do bolo”

Diogo Amaral mostrou a sua satisfação pela participação especial dos “Jesus Quisto” na abertura do Festival da Canção 2023, neste sábado.

Coube aos “Jesus Quisto” abrirem o Festival da Canção 2023 – que teve a vitória de Mimicat -, com a banda da série da RTP1 “Pôr do Sol” a animar os telespetadores com o seu “playback”.

“A vida dos ‘Jesus Quisto’ já se descontrolou há algum tempo mas isto do Festival da Canção foi a cereja no topo do bolo”, começou por escrever o ator nas redes sociais.

“Que bom que foi fazer parte disto, um grande MUITO OBRIGADO a todos que fizeram isto acontecer. Que privilégio. Nunca me tinha passado pela cabeça que um dia ia acontecer Festival da Canção na minha vida”.

“E ainda temos Coliseu de Lisboa dia 1 de abril, Coliseu do Porto dia 20 de abril e tour mundial depois… está descontrolado, a escalar e ainda bem! Jesus Quisto forevers and evers”, rematou Diogo Amaral.