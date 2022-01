Diogo Amaral e Vera Kolodzig celebram seis anos do filho

Os atores assinalaram publicamente o aniversário do filho mais velho, Mateus, com uma publicação nas redes sociais.

Mateus completa, esta sexta-feira, seis anos e, para celebrar a data, Diogo Amaral e Vera Kolodzig partilharam uma fotografia do filho no Instagram juntamente com uma dedicatória.

“Aqui o Mateus tinha um ano. Hoje faz seis. Amo-te meu puto”, lê-se na legenda da fotografia publicada pelo cabo da novela da SIC “Terra Brava”.

Já Vera Kolodzig recordou o parto do primeiro filho. “Às 11h11 do dia de hoje, há seis anos, a minha vida mudou – embarquei na maior viagem de sempre, a do amor incondicional. E são tantas as aprendizagens, os desafios, as descobertas… Parabéns Mateus, miúdo dos olhos brilhantes e voz de boneco, das histórias mirabolantes e energia inesgotável. Parabéns meu sol”, pode ler-se na publicação da apresentadora de “Missão: 100% Português”, da RTP.

Recorde-se que Diogo Amaral tem outro filho, Oliver, da relação também terminada com Jéssica Athayde.