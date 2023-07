Diogo Amaral fala sobre o regresso à TVI pela primeira vez

O ator Diogo Amaral foi um dos convidados no “Dois às 10”, programa no qual falou, pela primeira vez, sobre o regresso ao quarto canal.

No passado dia 19 de julho, a TVI lançou um comunicado no qual anunciava, oficialmente, os regressos de Diogo Amaral e Alexandre Lencastre à estação. Esta sexta-feira, dia 28 de julho, o ator esteve no programa das manhãs “Dois às 10” para a primeira entrevista após regressar ao canal.

Diogo Amaral esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça e abordou o novo desafio. “O que me faz voltar é este projeto, assim que me explicaram o projeto eu disse que sim imediatamente. E aqui estou, já estamos a gravar”, adiantou, a propósito de “Cacau”.

“Cativa-me o desafio, eu estou a pensar no que vos posso contar, esta novela tem características que para um ator, ou que pelo menos para mim, me deixa muito entusiasmado. Era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, uma novela assim. É um novelão e que saudades que eu tinha de fazer uma novela assim e estou super entusiasmado”, revelou.

O ator contou ainda sobre a personagem que vai interpretar na nova novela da TVI: “A minha personagem chama-se ‘Marco Figueiroa’, é dono de uma construtora de sucesso e eu quero, no início, comprar uma fazenda no Brasil e quero construir lá um resort espetacular. Mas há montes de gente que não vê isso com bons olhos”. Diogo acrescentou que “há uma miúda muito gira que depois vai baralhar aquilo tudo”.

O intérprete também não deixou de falar sobre a paternidade. O ator é pai de Mateus, da relação passada com Vera Kolodzig, e de Oliver, do relacionamento atual com Jessica Athayde. “Um pai galinha”, confessou, “Um amador. Faço o melhor que consigo. Acho que ser pai é isso, não saberes nada e ires aprendendo também com eles. Sou um pai muito babado, às vezes tenho de disfarçar para os pôr na linha”.