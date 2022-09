Diogo Amaral festejou o aniversário do filho mais velho, Mateus, fruto do relacionamento antigo com Vera Kolodzig.

O ator recorreu, este domingo, 25 de setembro, ao perfil de Instagram para dar os parabéns ao filho mais velho.

“O Mateus nasceu às 11:11 do dia 25 de setembro de 2014, faz hoje oito anos e eu amo-o muito”, escreveu.

Além de Mateus, Diogo Amaral também é pai do filho mais novo, Oliver. Lembre-se que o segundo filho é fruto do namoro entre o ator e a atriz Jessica Athayde.