Diogo Amaral mostra “conversa” com o filho

Diogo Amaral enterneceu os seguidores, nas redes sociais, ao mostrar uma “conversa” com o filho, Oliver, de sete meses.

Desde o nascimento do segundo filho, em junho do ano passado, o ator tem partilhado vários momentos do bebé na conta do Instagram e esta quarta-feira não foi exceção.

Diogo Amaral publicou um vídeo em que mostra, entre sons balbuciados, uma “conversa” com o filho mais novo. “Das melhores conversas que tive nos últimos tempos”, gracejou o intérprete na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B7V2SXdgVfW/

Oliver é fruto da relação terminada entre Jessica Athayde e Diogo Amaral. O ex-casal anunciou o término, em setembro, três meses após o nascimento do filho em comum.

