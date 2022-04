Diogo Amaral mostra momento cúmplice dos filhos

Os filhos de Diogo Amaral enterneceram os seguidores do pai, nas redes sociais, com um momento cúmplice.

O ator partilhou este sábado uma fotografia na conta de Instagram, na qual mostra Mateus, de cinco anos, a brincar com Oliver, de onze meses.

“Irmãos. Amo os meus rapazes”, escreveu o profissional da SIC na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/CBGOqPJAZnf/

Oliver nasceu da relação terminada entre com a também atriz Jessica Athayde. Já Mateus, é fruto do relacionamento também finalizado com Vera Kolodzig.

Recorde-se que Diogo Amaral mudou-se provisoriamente para casa de Jessica Athayde para estar próximo do filho mais novo durante a quarentena.

