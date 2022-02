Diogo Amaral: “Nota-se que estou a obrigar o Mateus e o Oli a tirar esta foto?”

Diogo Amaral “obrigou” os filhos a tirar uma fotografia para eternizar nas redes sociais. O ator brincou com o resultado final.

O intérprete, de 39 anos, aproveitou o facto de estar com os filhos, Mateus e Oliver, para registar o momento e publicá-lo no perfil da rede social Instagram para mais tarde recordar.

“Nota-se que estou a obrigar o Mateus e o Oli a tirar esta foto?” questionou, em jeito de brincadeira.

Mateus é fruto do relacionamento terminado entre Diogo Amaral e Vera Kolodzig. Já Oliver nasceu durante a relação amorosa do ator com Jéssica Athayde.