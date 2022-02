Diogo Amaral aventura-se em novo projeto: “Coisas que vão acontecer em breve”

Diogo Amaral aventura-se em novo projeto televisivo. No entanto, o ator não revelou de que trabalho se trata, nem o nome da personagem.

Depois de ter integrado o elenco da novela “Terra Brava” (SIC)”, o intérprete recorreu ao perfil de Instagram para se mostrar feliz com o arranque das gravações de um novo projeto.

“A sentir muito o meu novo personagem no meu primeiro dia de gravações (sim, trabalha-se ao domingo). Coisas que vão acontecer em breve”, explicou o ex-namorado de Jéssica Athayde.

Este é o primeiro trabalho de Diogo Amaral depois de, segundo a revista “TV Guia”, ter estado internado novamente numa clínica de reabilitação, devido aos problemas com as drogas.

Recorde-se que o ator é pai do filho mais velho, Mateus, fruto da relação anterior com a também atriz Vera Koldzig, e do filho mais novo, Oliver, que nasceu durante o ex-namoro com Jéssica Athayde.