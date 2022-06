Diogo Amaral partilha foto rara do filho Mateus: “Ainda não tinha um ano”

Diogo Amaral partilhou, este domingo, 27 de junho, uma fotografia rara em que o filho mais velho, Mateus, mostra a cara nas redes sociais.

O ator, de 40 anos, surpreendeu o público ao partilhar no perfil de Instagram uma imagem inédita em que o primogénito, fruto da relação amorosa terminada com Vera Kolodzig, surge com o rosto visível.

“Mateus. Ainda não tinha um ano quando saquei esta fotografia”, referiu.

A companheira de Diogo Amaral, Jéssica Athayde, reagiu à partilha do intérprete na secção de comentários. “Também não tinhas nem um cabelo branco”, escreveu, em jeito de brincadeira.

Além de Mateus, o artista também é pai do filho mais novo, Oliver, que nasceu durante o relacionamento amoroso com Jéssica Athayde.