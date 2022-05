Diogo Amaral partilhou uma nova fotografia dos filhos no seu perfil de Instagram e aproveitou ainda para lançar uma “farpa” a quem o critica.

O ator publicou uma fotografia dos dois filhos a saltar na cama e fez o reparo: “Os meus meninos. (Vestidos para não enervar a internet)”, afirmou.

Recorde-se que o ator é pai de Mateus, de sete anos, fruto da relação já terminada com Vera Kolodzig, e de Oliver, que se prepara para fazer dois anos no próximo mês, filho em comum com Jessica Athayde.