Diogo Amaral rendido a Jéssica Athayde: “És a mais linda delas todas”

Em dia de aniversário da namorada, Diogo Amaral declarou-se publicamente a Jéssica Athayde nas redes sociais.

A atriz Jéssica Athayde completou nesta quinta-feira mais um aniversário e o companheiro, Diogo Amaral, não deixou passar a data em branco. “A minha pessoa preferida, a minha melhor amiga, a mais bonita, a minha família, a minha inspiração e expiração”, começou por referir nas redes sociais.

“A melhor mãe do mundo, a mais corajosa, a mais bonita, a mais talentosa e a mais boazona de todas e a mais bonita, faz anos hoje! Parabéns para ela! Amo-te todos os dias ‘Célia’, até ao soli! És a mais linda delas todas!”, concluiu Diogo Amaral.

Recorde-se que o ator participou, recentemente, no “Hell’s Kitchen Famosos”, da SIC, onde esteve com um dos seus melhores amigos, o “chef” e apresentador do programa Ljubomir Stanisic.