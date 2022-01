Diogo Amaral rendido depois de filho Oliver dizer “papá” [vídeo]

Diogo Amaral mostrou-se rendido, este sábado, 26 de dezembro, ao momento em que o seu filho mais novo, Oliver, de um ano, disse “papá” quando estava ao seu colo.

O ator, de 39 anos, gravou um vídeo em que aparece o pequeno Oliver, fruto da relação terminada com Jessica Athayde, ao seu colo. Quando o intérprete pediu ao filho para dizer “papá” em inglês acabou por ser surpreendido.

Feliz com o episódio entre pai e filho, Diogo Amaral colocou as imagens no perfil de Instagram. “Amo os meus rapazes”, pode ler-se na legenda.

Além de Oliver, o intérprete é pai de Mateus, de seis anos, que nasceu durante um antigo relacionamento amoroso com a também atriz Vera Kolodzig.

Recorde-se que o intérprete regressou a casa a tempo de passar o Natal com os seus filhos. Segundo a Imprensa, Diogo Amaral esteve internado novamente numa clínica de reabilitação.

“Foi tudo tratado, como estava planeado, para ele estar só com os que mais ama”, disse uma fonte à revista portuguesa “TV Guia”.